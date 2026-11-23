Beatriçe Kostantsi: "Azərbaycan Orta Dəhlizin transformasiyasında strateji rol oynayır"
- 23 noyabr, 2026
- 14:46
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Azərbaycan sadəcə nəqliyyat marşrutu deyil, həm də dəmir yolları, limanlar, logistika, energetika və investisiyaları birləşdirən mürəkkəb bir sistem olan Orta Dəhlizin transformasiyasında strateji rol oynayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "RINA" şirkətinin Avropanın enerji sektorunda kommersiya idarəçiliyi üzrə direktoru Beatriçe Kostantsi Bakıda keçirilən Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, şirkət ilkin konsepsiyanın işlənib hazırlanması və məqsədəuyğunluğun qiymətləndirilməsindən obyektlərin tikintisi və istismara verilməsinə qədər bütün mərhələlərdə mürəkkəb infrastruktur layihələrini müşayiət etməyə imkan verən beynəlxalq təcrübəyə və çoxprofilli ekspertizaya malikdir.
"Əminik ki, Orta Dəhliz sadəcə nəqliyyat marşrutu deyil, dəmir yolları, limanlar, logistika, energetika və investisiyaların vahid şəkildə fəaliyyət göstərməli olduğu mürəkkəb sistemdir", - Kostantsi qeyd edib.
O vurğulayıb ki, RINA artıq Azərbaycanda iş təcrübəsinə malikdir və əvvəllər burada energetika sektorunda, o cümlədən neft-qaz və külək enerjisi sahəsində bir sıra layihələri dəstəkləyib.
"Biz, şübhəsiz ki, daha çox iş görməyə can atırıq. Mən həqiqətən hesab edirəm ki, RINA beynəlxalq təcrübəsi, çoxprofilli ekspert kompetensiyası və mürəkkəb layihələri əvvəldən sona qədər dəstəkləmək bacarığı sayəsində öz töhfəsini verə bilər", - o əlavə edib.