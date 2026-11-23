Азербайджан играет стратегическую роль в трансформации Среднего коридора, являющийся не просто транспортным маршрутом, а сложной системой, объединяющей железные дороги, порты, логистику, энергетику и инвестиции.

Как передает Report, об этом заявила директор по коммерческому управлению в энергетическом секторе Европы компании RINA Беатриче Костанци на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По ее словам, компания RINA обладает международным опытом и многопрофильной экспертизой, которые позволяют сопровождать сложные инфраструктурные проекты на всех этапах - от разработки первоначальной концепции и оценки целесообразности до строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

"Мы убеждены, что Средний коридор представляет собой гораздо больше, чем просто транспортный маршрут. Это сложная система, в которой железные дороги, порты, логистика, энергетика и инвестиции должны функционировать как единое целое", - отметила Костанци.

Она подчеркнула, что RINA уже имеет опыт работы в Азербайджане, где ранее поддерживала ряд проектов в энергетическом секторе, в том числе в нефтегазовой отрасли и ветроэнергетике.

"Мы, безусловно, стремимся делать больше. Я действительно считаю, что RINA может внести свой вклад благодаря международному опыту, многопрофильной экспертной компетенции и способности сопровождать сложные проекты от начала до конца", - добавила она.