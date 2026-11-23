В Товузском районе Азербайджана в результате падения автомобиля с моста один человек погиб, четверо получили травмы.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП с участием автомобиля марки ВАЗ-2106 произошло в селе Яныгпейе.

По факту проводится расследование.