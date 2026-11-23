В Товузе автомобиль упал с моста, один человек погиб, четверо пострадали
Происшествия
- 23 ноября, 2026
- 13:56
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В Товузском районе Азербайджана в результате падения автомобиля с моста один человек погиб, четверо получили травмы.
Как сообщает западное бюро Report, ДТП с участием автомобиля марки ВАЗ-2106 произошло в селе Яныгпейе.
По факту проводится расследование.
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