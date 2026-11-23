В Бельгии крупные профсоюзы - ACV-CSC, FGTB-ABVV и SYNOVA проводят акцию протеста из-за мер жесткой экономии федерального правительства.

Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа.

Отмечается, что в связи с протестатами 95% рейсов Брюссельского международного аэропорта на сегодня отменены, а аэропорт Шарлеруа на юге страны закрыт.

В Брюсселе оператор общественного транспорта STIB-MIVB предупредил о "серьезных сбоях" в работе автобусных, трамвайных линий. Кроме того, руководство столичного метрополитена сообщило, что будут работать только две линии.

Колонна демонстрантов пройдет от Северного к Южному вокзалам Брюсселя по столичным бульварам. Организаторы заявили для участия до 50 тыс. человек.