В Бельгии из-за крупной забастовки отменены ряд авиарейсов
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 14:01
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В Бельгии крупные профсоюзы - ACV-CSC, FGTB-ABVV и SYNOVA проводят акцию протеста из-за мер жесткой экономии федерального правительства.
Как передает Report, об этом сообщают бельгийские медиа.
Отмечается, что в связи с протестатами 95% рейсов Брюссельского международного аэропорта на сегодня отменены, а аэропорт Шарлеруа на юге страны закрыт.
В Брюсселе оператор общественного транспорта STIB-MIVB предупредил о "серьезных сбоях" в работе автобусных, трамвайных линий. Кроме того, руководство столичного метрополитена сообщило, что будут работать только две линии.
Колонна демонстрантов пройдет от Северного к Южному вокзалам Брюсселя по столичным бульварам. Организаторы заявили для участия до 50 тыс. человек.
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