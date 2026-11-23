Азербайджан и Италия работают над подготовкой около 20 новых документов о сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге для прессы с итальянским коллегой Антонио Таяни в Баку.

По его словам, на сегодняшний день между двумя странами подписано в общей сложности 65 документов.

Байрамов отметил, что в следующем году Азербайджан и Италия отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

"За этот период между двумя странами был принят ряд документов. Среди них хотел бы отметить Декларацию о стратегическом партнерстве, а также Декларацию о многостороннем стратегическом партнерстве", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что отношения между лидерами двух стран способствуют развитию двусторонних связей.

По словам главы МИД, отношения между парламентами двух стран находятся на высоком уровне, поддерживаются постоянные контакты между коллегами.

Байрамов отметил особое значение взаимодействия Азербайджана и Италии на международных площадках.

Он также сообщил, что Италия является главным торговым партнером Азербайджана. В 2025 году товарооборот между странами составил 12 млрд долларов, а за первые девять месяцев текущего года достиг 9 млрд долларов.

"Высокий товарооборот между нашими странами сохраняется уже много лет. В последние годы растет и объем взаимных инвестиций. Один из важных примеров - покупка Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 99,82% акций итальянской компании Italiana Petroli. Работа над сделкой велась с прошлого года, а в 2026 году она была завершена. Это многомиллиардный инвестиционный проект, который свидетельствует об интересе крупнейшей компании Азербайджана к итальянскому рынку и знаменует новый этап в развитии наших отношений", - отметил он.

Байрамов также подчеркнул, что SOCAR и Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) также вложили значительные средства в компании, работающие в Италии, и в различные фонды: "Это еще один пример участия Азербайджана в экономике Италии".