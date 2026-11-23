Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ищет инвестиционного партнера для геотермальных энергетических проектов на освобожденных территориях и в Нефтчале.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что раскрытие потенциала геотермальной энергии в Азербайджане стоит на повестке дня:

"Отрадно, что правительство, Министерство энергетики и Министерство экономики начнут разрабатывать определенные механизмы, и мы очень надеемся, что эти механизмы помогут снизить риски в геотермальной отрасли".

Исаев добавил, что SOCAR совместно с нефтесервисной компанией Schlumberger, проводит предварительные исследования (desktop studies) по освобожденным территориям, а совместно с Baker Hughes - по Нефтчале:

"Имеется прекрасная возможность раскрытия потенциала глубинных слоев для производства электроэнергии или обеспечения централизованного теплоснабжения. На данном этапе мы ищем инвестиционного партнера, обладающего знаниями в области геотермальной энергии и технологий отопления, чтобы сформировать совместную команду и, как мы надеемся, уже со следующего года начать развитие этих двух направлений".