Компания IRD Engineering подписала новый контракт на оказание услуг по проектированию и надзору за строительством объектов водоснабжения и водоотведения в Гяндже.

Как передает Report, об этом заявил региональный директор IRD Engineering по Центральной Азии и Кавказу Пьерлуиджи Алоия на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

"Мы рады сообщить, что только что подписали новый контракт по Гяндже, предусматривающий оказание поддержки в проектировании и надзор за строительством объектов водоснабжения и водоотведения", - сказал он.

По его словам, компания работает в Азербайджане с 2011 года и за это время реализовала более 12 проектов, финансируемых международными финансовыми институтами.

Алоия также сообщил, что одним из проектов компании стала модернизация участка автомобильной дороги М2 в направлении Гянджи, являющегося частью Среднего коридора. Проект финансировался Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и был успешно завершен.

Он отметил, что активизация деятельности международных финансовых институтов в Азербайджане является позитивным сигналом для страны.

По его словам, благодаря политической воле, растущему институциональному потенциалу, выгодному географическому положению и стабильности Азербайджан играет важную роль в развитии Среднего коридора.

Алоия подчеркнул, что IRD Engineering рассчитывает и далее вносить вклад в развитие инфраструктуры Азербайджана совместно с международными финансовыми институтами, государственными структурами и местными партнерами.