Итальянская компания выступает ведущим консультантом по подготовке технико-экономического обоснования проекта подводного кабеля Каспийское море – Черное море – Европа (Black Sea Energy), который свяжет Азербайджан с Евросоюзом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с главой МИД Италии Антонио Таяни в Баку.

По словам Байрамова, энергетика традиционно занимает одно из главных мест в отношениях двух стран. Азербайджан уже много лет поставляет в Италию сырую нефть и природный газ. Сейчас Азербайджан и ряд европейских стран при поддержке ЕС реализуют проект Black Sea Energy в рамках энергосвязи между Каспийским и Черным морями. В подготовке проекта активно участвуют итальянские компании.

"Мы считаем, что итальянские компании могут также участвовать в реализации проекта на следующих этапах, а в перспективе Италия может войти в число стран, которые смогут воспользоваться его результатами", - сказал Байрамов.

По его словам, на переговорах министры также обсудили транспортные коридоры, связывающие Европу с Центральной Азией и другими странами Азии. Речь шла о роли Азербайджана в развитии этих маршрутов, достигнутых результатах и дальнейших планах.

"Мы также призвали итальянские компании активнее участвовать в этих проектах", - отметил глава МИД Азербайджана.

По словам Байрамова, товарооборот между Азербайджаном и Италией на протяжении многих лет остается высоким, а в последние годы растут и взаимные инвестиции. В качестве примера министр привел покупку Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 99,82% акций итальянской Italiana Petroli. Он назвал сделку многомиллиардным инвестиционным проектом, который свидетельствует об интересе крупнейшей компании Азербайджана к итальянскому рынку и знаменует новый этап в отношениях двух стран.

Байрамов добавил, что SOCAR и Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вложили значительные средства как в компании, работающие в Италии, так и в различные фонды.