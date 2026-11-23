В испанской Паленсии неизвестные забросали полицейский участок коктейлями Молотова
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 14:12
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Полицейский участок в испанской провинции Паленсии подвергся нападению - неизвестные бросили не менее четырех бутылок с зажигательной смесью, предположительно коктейли Молотова.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.
В результате начался пожар в здании, но никто не пострадал.
Специалисты по обезвреживанию бомб (TEDAX) проводят расследование, территория вокруг полицейского участка оцеплена, движение транспорта приостановлено.
Сообщается, что обнаружен рюкзак, содержащий восемь других бутылок.
Последние новости
15:46
НАТО отметил растущую роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности ЕвропыВнешняя политика
15:46
Великобритания-ЕС: политические амбиции Бернема и осторожность БрюсселяАналитика
15:36
В Индии четыре человека пострадали при нападении леопардаДругие страны
15:36
В Азербайджане объявлен призыв на срочную военную службу на январь 2027 годаАрмия
15:28
Малазийский чиновник получил травму головы при падении в аэропорту Куала-ЛумпураДругие страны
15:23
Рютте заявил о планах НАТО производить примерно 4 млн артснарядов в годДругие страны
15:10
В Баку будут созданы новые экономические центры притяженияИнфраструктура
15:09
Более 450 школ в Германии получили письма с угрозами взрываДругие страны
15:05
Фото
В ЦБА обсудили укрепление финансовой устойчивости страховщиковФинансы