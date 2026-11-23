Полицейский участок в испанской провинции Паленсии подвергся нападению - неизвестные бросили не менее четырех бутылок с зажигательной смесью, предположительно коктейли Молотова.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

В результате начался пожар в здании, но никто не пострадал.

Специалисты по обезвреживанию бомб (TEDAX) проводят расследование, территория вокруг полицейского участка оцеплена, движение транспорта приостановлено.

Сообщается, что обнаружен рюкзак, содержащий восемь других бутылок.