Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни провели встречу в расширенном составе.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министры рассмотрели широкий круг вопросов азербайджано-итальянского сотрудничества, обсудили текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Министры подчеркнули высокий уровень политического диалога между двумя странами, основу которого составляют документы о стратегическом партнерстве, подписанные в 2014 и 2020 годах.

"Особое внимание стороны уделили расширению торгово-экономических связей. Отмечалось, что в 2025 году двусторонний товарооборот достиг $12 млрд, а Италия остается крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Министры рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и высоких технологий. Кроме того, они положительно оценили итоги Азербайджано-итальянского бизнес-форума в Баку", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны отметили роль Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов в Италию, стратегическое значение Южного газового коридора и Трансадриатического газопровода (TAP), а также расширение присутствия Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на итальянском энергетическом рынке.

Джейхун Байрамов отметил заинтересованность в расширении участия итальянских компаний в проектах по развитию Среднего коридора, транспортной и логистической инфраструктуры, а также восстановлению освобожденных территорий. Особое внимание стороны уделили дальнейшему сотрудничеству в сфере критически важного сырья.

"Министры также обсудили региональную ситуацию, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и усилия по продвижению мирной повестки на Южном Кавказе. Джейхун Байрамов проинформировал итальянского коллегу о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях, возвращении бывших вынужденных переселенцев, а также сохраняющейся минной угрозе", - говорится в сообщении.

Стороны также подчеркнули необходимость дальнейшего развития взаимодействия в сферах образования, культуры, науки и туризма, отметив значительный вклад Итало-азербайджанского университета в укрепление связей между народами двух стран. Они также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.