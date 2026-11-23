Правительство Азербайджана ставит целью превратить Средний коридор в логистический и промышленный центр Евразии.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, Азербайджан рассматривает будущее Среднего коридора не просто как транзитного маршрута, а как интегрированного интеллектуального экономического коридора с высокой добавленной стоимостью, который станет одной из основных опор евразийской торговли.

"Развитие Среднего коридора - одна из ключевых составляющих национальной экономической стратегии Азербайджана. Поэтому данное направление не ограничивается повесткой только одного министерства или ведомства, оно также является частью нашей внешней политики", - отметил он.

По словам представителя министерства, на фоне беспрецедентных сбоев в глобальных цепочках поставок Средний коридор перестал быть просто альтернативным маршрутом и превратился в стратегически важную транспортную артерию.

"Этот коридор обеспечивает более быстрое, диверсифицированное и устойчивое сообщение между Азией и Европой. Последняя оценка Всемирного банка Транскаспийского транспортного коридора также показывает, что скоординированные инвестиции и упрощение торговых процедур могут к 2030 году более чем втрое увеличить объемы перевозок по этому маршруту и существенно сократить время транзита", - добавил Алиев.

Он также подчеркнул, что для Азербайджана новый критерий - добавленная стоимость, создаваемая вдоль всей цепочки поставок как для страны, так и для глобальных партнеров. "Мы хотим не просто перевозить грузы. Наша цель - принимать их, перерабатывать, создавать дополнительную промышленную и логистическую стоимость, а затем экспортировать готовую продукцию на региональные и международные рынки", - сказал он.