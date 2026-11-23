Iveco Group готова расширить свою деятельность в Карабахском регионе Азербайджана, в том числе в сфере электрической мобильности.

Как передает Report, об этом заявил руководитель отдела поддержки международного бизнеса группы компаний Iveco Андреа Чомми (Andrea Ciommi) на Азербайджанско-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, компания также работает над модернизацией автобусного парка BakuBus и заинтересована в поставках Азербайджану школьных и электрических автобусов.

"В ходе основного выступления упоминалось развитие Карабахского региона. Мы уже присутствуем там и хотим делать больше для его развития, в том числе в сфере электрической мобильности", - отметил Чомми.

Он подчеркнул, что Iveco Group является одним из ведущих европейских производителей автомобильной отрасли и одним из крупнейших промышленных игроков Италии.

По его словам, благодаря сотрудничеству с местным партнером Aztecs Import компания поддерживает логистический сектор, городское развитие Азербайджана и модернизацию транспортной отрасли.

Чомми сообщил, что около двух лет назад Iveco Group начала локализацию производства коммерческого транспорта в Азербайджане.

Он добавил, что компания поставляет стране машины скорой помощи и мусоровозы, а также готова поддержать локализацию производства электрических автобусов.

"В рамках нашего тесного двустороннего сотрудничества мы готовы делать еще больше, чтобы отвечать потребностям различных государственных структур страны", - заключил представитель Iveco Group.