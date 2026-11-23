Крупнейший и самый влиятельный профсоюз Германии IG Metall объявил забастовку из-за продолжающегося спора о заработной плате.

Как передает Report, об этом сообщают германские медиа.

Профсоюз призвал около 23 тыс. рабочих прекратить работу на 19 заводах в Северной Германии. Среди компаний, которые, вероятно, пострадают от этих мер, - Siemens, Mercedes Benz и судостроительная верфь Meyer Werft.

IG Metall надеется, что забастовки усилят давление на работодателей, чтобы те уступили его требованиям, которые включают повышение заработной платы на 5%. На данный момент работодатели предложили единовременную выплату в следующем году и повышение заработной платы на 1,3% с июля 2028 года.

В аналогичной забастовке в пятницу приняли участие более 12 тыс. рабочих.