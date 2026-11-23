В Баку и на Абшеронском полуострове 24 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром временами не исключается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 15-20° тепла, в горах ночью - от 0 до 5° мороза, днем - 8-13° тепла.