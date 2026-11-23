В Башкортостане мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета из окна дома, в результате чего пострадал 15-летний подросток.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в соцсетях.

"В Белебеевскую ЦРБ поступил 15-летний подросток с различными ушибами, в том числе лицевой части. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета из окна дома", - отметил министр.

По его словам, после оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение.