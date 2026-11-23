В Башкортостане мужчина открыл огонь из травматического оружия, пострадал подросток
В регионе
- 23 ноября, 2026
- 12:50
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В Башкортостане мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета из окна дома, в результате чего пострадал 15-летний подросток.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в соцсетях.
"В Белебеевскую ЦРБ поступил 15-летний подросток с различными ушибами, в том числе лицевой части. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета из окна дома", - отметил министр.
По его словам, после оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен на амбулаторное лечение.
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