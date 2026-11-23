Экс-министр юстиции Южной Кореи Кан Кум-силь назначена на пост главы Национальной разведывательной службы (NIS).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap об этом на пресс-конференции заявил глава администрации президента Лим Кванхён.

Она станет первой женщиной, возглавившей NIS службу с момента ее основания под другим названием в 1961 году (Центральное разведывательное управление - KCIA - ред.).

69-летняя Кан Кум-силь окончила Сеульский национальный университет, получив юридическое образование, и сдала экзамен на получение адвокатской лицензии в 1981 году.

В 2003 году она была назначена на пост министра юстиции при администрации Ро Му-хёна.

Отметим, что KCIA в 1981 году переименовано в Агентство планирования национальной безопасности (ANSP), а в 1999 году - в NIS.