Азербайджанская сторона предлагает зарубежным, прежде всего белорусским, предприятиям наладить совместное производство на территории Нахчыванской Автономной Республики (НАР) с целью дальнейшего беспошлинного вывоза продукции на турецкий рынок.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Ассоциации производителей и экспортеров текстильной продукции Азербайджана Фарида Ахундова в ходе деловой встречи с белорусскими производителями легкой промышленности, состоявшейся в Баку.

"Мы активно сотрудничаем с азербайджанскими финансовыми структурами, которые выражают готовность изучать совместные инициативы между нашими частными организациями и предприятиями. Помимо этого, мы инициировали новую программу и изучаем перспективы беспошлинных торговых отношений с Турцией - режим, который уже на протяжении долгих лет функционирует в Нахчыванской Автономной Республике. Мы призываем зарубежные компании, и в первую очередь белорусские, обратить внимание на возможность организации совместного выпуска продукции в Нахчыване с последующей ее реализацией напрямую на турецком рынке", - подчеркнула Ф. Ахундова.

Как отметила представитель ассоциации, значительное увеличение производственных затрат в текстильной отрасли самой Турции сделало Азербайджан привлекательной и конкурентоспособной платформой как для турецких производителей, так и для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Ф.Ахундова также добавила, что ключевым направлением для кооперации выступает производство домашнего текстиля, а также иных категорий продукции, представленных специализированными предприятиями.