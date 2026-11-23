Сотрудничество Беларуси и Азербайджана в сфере легкой промышленности необходимо перевести от обычных товарных поставок к более продвинутым формам взаимодействия, включая создание совместных коллекций и организацию контрактного производства.

Как передает Report, об этом сказал посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич в ходе деловой встречи белорусских производителей легкой промышленности, состоявшейся в Баку.

Д. Пиневич подчеркнул, что белорусско-азербайджанские отношения имеют характер стратегического партнерства, охватывающего все ключевые направления - от экономики и промышленности до легкой промышленности и образования. При этом стороны ведут активную реализацию ряда совместных проектов в соответствии с поручениями лидеров двух государств.

Дипломат обратил внимание на то, что текущий этап двустороннего взаимодействия требует перехода на качественно новый уровень, принимая во внимание специфику азербайджанского рынка, который отличается избирательностью и высокой конкуренцией.

"Речь может идти как о поставках продукции, так и о выработке подходов к созданию совместных коллекций, участии белорусских компаний в неделях высокой моды и выставочных проектах, а также о проектах в сфере пошива и контрактного производства", - подчеркнул Д.Пиневич.

Посол также указал на накопленный опыт азербайджанских предприятий текстильной отрасли, отдельно упомянув бакинские швейные фабрики, шекинскую шелковую фабрику, а также современные технологически оснащенные производства, открытые в Карабахе. По его словам, эти предприятия выражают готовность к работе на взаимовыгодной основе.