Азербайджано-итальянские отношения основаны на прочном политическом диалоге и стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что в мероприятии принимают участие представители более 200 компаний: "Столь широкое участие итальянского и азербайджанского бизнеса свидетельствует о высокой заинтересованности в развитии сотрудничества. В 2014 и 2020 годах между нашими странами были подписаны две декларации о стратегическом партнерстве".

Кроме того, министр добавил, что Азербайджан предлагает инвесторам благоприятные условия для ведения бизнеса благодаря макроэкономической и политической стабильности, а также результатам, достигнутым в развитии ненефтегазового сектора:

"Международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch присвоили стране суверенный кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Развитие ненефтегазового сектора, диверсификация производства и экспорта входят в число главных приоритетов экономической политики государства. Для этого правительство применяет различные механизмы господдержки предпринимателей. Наша цель - расширить доступ азербайджанской продукции на международные рынки и повысить ее конкурентоспособность. Считаем, что именно поэтому партнерство с итальянскими компаниями открывает большие возможности для наших предприятий".

Джаббаров отметил, что, помимо этого, в индустриальных парках и свободной экономической зоне "Алят" для инвесторов создана необходимая инфраструктура, предоставлены налоговые и таможенные льготы, а также другие механизмы стимулирования: "Предприниматели, работающие на освобожденных территориях, до 2033 года освобождаются от налога на прибыль, имущество, землю и от упрощенного налога. К импорту оборудования и сырья, необходимого для производства, не применяются НДС и таможенные пошлины. Аналогичные льготы действуют и в Нахчыване, который не имеет прямого сухопутного сообщения с основной территорией Азербайджана".