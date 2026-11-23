Азербайджан и Италия планируют в ближайшее время подписать соглашение "О поощрении и взаимной защите инвестиций", которое позволит укрепить договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, энергетическое сотрудничество остается одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран.

"Азербайджан присутствует на энергетическом рынке Италии как поставщик и долгосрочный инвестор. Южный газовый коридор является важным показателем долгосрочного сотрудничества наших стран. Азербайджанский газ, транспортируемый по Трансадриатическому газопроводу (TAP) - европейскому участку коридора, вносит вклад в энергетическую безопасность Италии и ряда других европейских стран", - отметил министр.

Джаббаров также сообщил, что Азербайджан совместно с партнерами работает над доставкой энергетических ресурсов из Центральной Азии в Европу через Каспийское море, а также экспортом электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников в Каспийском регионе.