Италия и Азербайджан намерены создавать совместные предприятия для работы с критически важным сырьем в Африке и других регионах мира.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Глава МИД напомнил о встрече в Риме с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и о подписании между двумя странами первого меморандума по критически важным сырьевым материалам.

По словам Таяни, теперь важно подписать документ о реализации меморандума.

"Он предусматривает, в том числе, создание совместных предприятий для совместной работы в сфере критически важных сырьевых материалов в Африке, а также в других регионах мира. Стоимость сырья порой становится серьезным бременем для производства товаров. Работая вместе, мы стремимся снизить затраты на сырье и тем самым повысить конкурентоспособность наших промышленных систем", - заявил Таяни.

Министр назвал Азербайджан стратегическим партнером Италии и отметил, что за последние годы две страны многого достигли. По его словам, укреплению партнерства способствовали визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, а также визиты президента Италии Серджо Маттареллы и премьер-министра Джорджи Мелони в Баку.

"Однако сегодняшний бизнес-форум должен позволить нам выйти на качественно новый уровень сотрудничества. Мы должны ставить перед собой амбициозные цели и добиваться того, чтобы наше взаимодействие приносило все больше пользы гражданам обеих стран", - сказал Таяни.

По его словам, именно улучшение жизни граждан является конечной целью государственной поддержки бизнеса.

Таяни подчеркнул, что, несмотря на сложную международную обстановку, Италия намерена и дальше развивать экономическое и промышленное сотрудничество с Азербайджаном.