Баку станет местом проведения Всемирного текстильного конгресса в 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Ассоциации производителей и экспортеров текстильной продукции Азербайджана Фарида Ахундова в ходе деловой встречи белорусских производителей легкой промышленности, прошедшей в Баку.

"На протяжении полутора лет нашей активной работы мы смогли достичь того, что Всемирный текстильный конгресс 2030 года будет организован в столице в Азербайджана. Таким образом, Баку оказался в одном ряду с такими значимыми государствами, как Египет, Марокко и Турция", - отметила Ф. Ахундова.

Она также добавила, что в рамках проведения конгресса Азербайджан рассчитывает принять порядка 500 делегатов.