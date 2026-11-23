Баку примет Всемирный текстильный конгресс в 2030 году
Бизнес
- 23 ноября, 2026
- 12:03
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Баку станет местом проведения Всемирного текстильного конгресса в 2030 году.
Как передает Report, об этом сообщила представитель Ассоциации производителей и экспортеров текстильной продукции Азербайджана Фарида Ахундова в ходе деловой встречи белорусских производителей легкой промышленности, прошедшей в Баку.
"На протяжении полутора лет нашей активной работы мы смогли достичь того, что Всемирный текстильный конгресс 2030 года будет организован в столице в Азербайджана. Таким образом, Баку оказался в одном ряду с такими значимыми государствами, как Египет, Марокко и Турция", - отметила Ф. Ахундова.
Она также добавила, что в рамках проведения конгресса Азербайджан рассчитывает принять порядка 500 делегатов.
Bakı 2030-cu ildə Ümumdünya Tekstil Konqresinə ev sahibliyi edəcək
Baku to host World Textile Congress in 2030
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