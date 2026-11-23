Итальянские компании могут предложить Азербайджану инженерные возможности и технологии высочайшего уровня в различных сферах, включая строительство, машиностроение, железнодорожную инфраструктуру, энергетику и оборонную промышленность.

Как сообщает Report⁠, об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, итальянские компании обладают необходимым опытом и технологическими возможностями для участия в развитии инфраструктуры Азербайджана.

"Мы можем предложить высокое качество в строительном, агропродовольственном секторах, машиностроении и железнодорожной отрасли. Я слышал о ваших инвестициях в железнодорожный сектор и создании новой инфраструктуры. Мы способны предложить передовые технологии и большой опыт", - отметил министр.

Он также подчеркнул возможности итальянских компаний в сфере производства подводных кабелей, энергетики и оборонной промышленности.

Говоря о транспортных связях между Европой и Азией, он подчеркнул стратегическое значение Азербайджана как одного из узлов Среднего коридора.