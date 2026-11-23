Товарооборот Азербайджана с Италией может превысить $12 млрд в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, Италия - крупнейший торговый партнер Азербайджана:

"В 2025 году наш двусторонний товарооборот составил около $12 млрд. По итогам этого года мы прогнозируем более высокий показатель. За первые девять месяцев года этот показатель уже превысил $9 млрд".

Министр отметил, что в Азербайджане действуют около 130 итальянских компаний, представляющих различные отрасли, в том числе промышленность, строительство, энергетику, сельское хозяйство, транспорт, торговлю, сферу услуг и другие:

"Азербайджан также осуществляет долгосрочные инвестиции в экономику Италии. За последние несколько лет Государственный нефтяной фонд Азербайджана инвестировал в экономику Италии около $3 млрд. Приобретение Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в мае этого года контрольного пакета акций компании Italiana Petroli укрепило позиции нашей страны как долгосрочного инвестора в экономике Италии".