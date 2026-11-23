Решение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) установить предельный уровень цен на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях Италии оказало положительное влияние на топливный рынок страны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил на Азербайджанско-итальянском бизнес-форуме в Баку.

"Хочу поблагодарить SOCAR - крупную азербайджанскую компанию - за принятое решение установить предельный уровень цен на бензин и дизельное топливо. Это позволило итальянским гражданам платить меньше за топливо на автозаправочных станциях.

Мы высоко оценили этот шаг. Я вновь подчеркнул это министру, а также представителям SOCAR. Для нас это не просто сигнал в сфере экономической политики, но и проявление дружбы, которое мы не забудем", - сказал он.

Таяни добавил, что в нынешних непростых международных условиях следует сохранять решимость двигаться вперед и преодолевать препятствия.

"Могу заверить наших азербайджанских друзей, что Италия экспортирует продукцию высокого качества. Приобретая итальянские товары, вы предлагаете своим гражданам продукцию высочайшего уровня. Это лучшая гарантия, которую мы можем дать в отношении нашего экспорта", - сказал он.