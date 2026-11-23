На Италию приходится 4% инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора фонда Ровшан Джавадов на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

Он напомнил, что ГНФАР инвестировал в Италию $2,8 млрд.

"Италия занимает особое место в глобальной деятельности фонда и входит в первую четверку. Это результат долгосрочных решений, отражающих доверие к итальянским компаниям, финансовой надежности страны и, прежде всего, ее промышленному и человеческому капиталу", - сказал Джавадов.

По его словам, фонд также расширяет сотрудничество с Италией в сфере суверенных инвестиций.

"В рамках этого процесса мы налаживаем партнерские отношения с итальянским суверенным фондом CDP Equity", - отметил он.

Джавадов сообщил, что ГНФАР имеет активы на сумму более $70 млрд, диверсифицированный инвестиционный портфель, охватывающий более 70 стран.