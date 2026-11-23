Совет по медиа и вещанию объявил конкурс по поддержке субъектов онлайн-медиа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет.

Отмечается, что в конкурсе могут участвовать субъекты онлайн-медиа, включенные в Реестр медиа и публикующие материалы общественно-политической и спортивной тематики.

Для участия в конкурсе заявку и прилагаемые к ней документы необходимо подать в Совет в электронной форме через портал mib.media.gov.az.

В штате субъектов медиа, желающих принять участие в конкурсе, должно быть не менее четырех сотрудников, в том числе не менее одного ответственного редактора и трех журналистов.

По итогам конкурса с каждым субъектом онлайн-медиа, признанным победителем, заключается договор сроком на 6 месяцев о предоставлении ежемесячной финансовой помощи в размере 5000 манатов. В течение этого срока ежемесячная заработная плата каждого из указанных четырех сотрудников должна составлять не менее 800 манатов.

Отметим, что подать заявку на участие в конкурсе можно до 18:00 30 ноября.

Подробно ознакомиться с правилами конкурса можно здесь.

Совет также объявил конкурс по поддержке субъектов печатных медиа. Для участия в конкурсе заявку и прилагаемые к ней документы необходимо подать в Совет по медиа и вещанию Азербайджана в электронном виде через портал mib.media.gov.az.

По итогам конкурса между Советом и редакциями газет, признанными победителями, заключается договор о предоставлении финансовой помощи сроком на 6 месяцев. Совет ежемесячно выделяет 5000 манатов на печать одного номера газеты в неделю и 3000 манатов на поддержку одноименного сайта газеты. Если планируется существенное обновление сайта, размер финансовой помощи за первый месяц составляет 5000 манатов.

Отметим, что подать заявку на участие в конкурсе можно до 18:00 30 ноября.