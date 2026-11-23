В Польше два дня тушат пожар, вспыхнувший на территории порта Гданьска
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 11:15
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В Гданьске (Польша) продолжаются работы по тушению пожара на территории порта, вспыхнувшего в эти выходные.
Как передает Report со ссылкой на польские медиа, из-за сильного задымления городские власти призвали не приближаться к месту возгорания.
"Пожар на свалке металлолома в порту Гданьска тушится. Закройте окна и двери. По возможности оставайтесь дома. Не приближайтесь к месту пожара", - сказано в сообщении управления безопасности и контроля мэрии.
Отмечается, что со вчерашнего вечера пожарные и портовые рабочие разгребали лопатами большие объемы металлолома, но из-за характера и объема горючего материала операция сложная и займет время.
Площадь пожара оценивается в 1 400 квадратных метров.
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