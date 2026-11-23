В Гданьске (Польша) продолжаются работы по тушению пожара на территории порта, вспыхнувшего в эти выходные.

Как передает Report со ссылкой на польские медиа, из-за сильного задымления городские власти призвали не приближаться к месту возгорания.

"Пожар на свалке металлолома в порту Гданьска тушится. Закройте окна и двери. По возможности оставайтесь дома. Не приближайтесь к месту пожара", - сказано в сообщении управления безопасности и контроля мэрии.

Отмечается, что со вчерашнего вечера пожарные и портовые рабочие разгребали лопатами большие объемы металлолома, но из-за характера и объема горючего материала операция сложная и займет время.

Площадь пожара оценивается в 1 400 квадратных метров.