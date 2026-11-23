Итальянские компании имеют широкие возможности для участия в инвестиционных проектах в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанского фонда развития бизнеса (ABIF) Ульви Мансуров на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, фонд заинтересован в создании совместных предприятий, развитии производства и внедрении передовых технологий.

"В управлении фонда находятся активы на сумму около $1 млрд. Мы предлагаем такие финансовые инструменты, как капитальные инвестиции, льготные кредиты, государственные гарантии и процентные субсидии", - отметил Мансуров.

Он сообщил, что ABIF владеет до 30% долей в различных проектах и может предоставлять льготные кредиты до 30 млн манатов сроком до 10 лет под 5-8% годовых. Государственные гарантии могут покрывать до 90% суммы кредита

Мансуров также подчеркнул особую важность сотрудничества с итальянскими финансовыми институтами - Государственным экспортно-кредитным и страховым агентством (SACE) и Итальянским банком развития (CDP) - для привлечения новых инвестиций.

"Это создает прочную основу для оказания поддержки инициативам деловых кругов двух стран на правительственном уровне. В то же время я уверен, что наше сотрудничество повысит интерес итальянских компаний к инвестированию в Азербайджан и придаст импульс реализации новых инвестиционных проектов", - отметил он.