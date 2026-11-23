Итальянские компании могут участвовать в развитии инфраструктуры Среднего коридора в Азербайджане и модернизации промышленности страны, а Конфедерация итальянской промышленности (Confindustria) готова объединить их усилия для реализации конкретных проектов.

Как сообщает Report, об этом на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку заявил вице-президент Confindustria по вопросам малого промышленного бизнеса Фаусто Маццали.

По его словам, положение Азербайджана на Среднем коридоре открывает возможности для развития железных и автомобильных дорог, портов, логистических узлов и мультимодальных платформ. Итальянские компании могут предложить инженерные решения, участвовать в проектировании и реализации крупных инфраструктурных проектов, а также в цифровизации транспорта и логистики.

Еще одним направлением сотрудничества Маццали назвал металлургию и работу с критически важными видами сырья. По его оценке, участие итальянских компаний помогло бы выстроить в Азербайджане производственные цепочки от освоения минеральных ресурсов до переработки материалов. Это позволило бы повысить эффективность местного производства и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Маццали подчеркнул, что автоматизация, робототехника, электроника, искусственный интеллект и цифровизация производства играют решающую роль в повышении производительности и конкурентоспособности предприятий.

"Итальянские компании могут внести вклад не только посредством поставок технологий, но и оказывая поддержку азербайджанским предприятиям в реорганизации производственных процессов и развитии новых компетенций", - сказал он.

Перспективы сотрудничества, по словам Маццали, есть также в фармацевтике, сельскохозяйственном машиностроении, агропромышленном комплексе и упаковочной промышленности. Отдельно он упомянул технологии переработки и хранения продукции.

Особую роль в модернизации и диверсификации экономики Азербайджана Маццали отвел малым и средним предприятиям Италии. Помимо экспорта продукции и оборудования, они могут передавать технологии и ноу-хау, предлагать комплексные решения и сопровождать их внедрение.

"Confindustria намерена стать активным участником этого процесса, направленного на переход от выявления потенциальных возможностей к реализации конкретных проектов", - заявил Маццали. Одной из сильных сторон ассоциации он назвал способность объединять компании и привлекать их специализированные промышленные знания и опыт.