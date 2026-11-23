В Азербайджане проводится письменный этап 28-го конкурса по приему на службу в органы прокуратуры, объявленного на замещение 30 вакантных штатных единиц.

Как сообщает Report, за ходом экзамена наблюдают представители соответствующих структур, в том числе неправительственных организаций.

Перед началом экзамена было сообщено, что Конкурсная комиссия Генеральной прокуратуры приняла все необходимые меры для его проведения в условиях полной открытости, с соблюдением прозрачных и объективных процедур.

В письменном этапе конкурса участвуют 133 кандидата, в том числе 47 женщин. Они являются выпускниками Бакинского государственного университета, Академии государственного управления при президенте Азербайджана, Нахчыванского государственного университета, Национальной авиационной академии и зарубежных высших учебных заведений.

Заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов в комментарии журналистам сообщил, что первый этап конкурса - тестовый экзамен - был проведен совместно с Государственным экзаменационным центром. Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, были допущены к письменному этапу. Третий этап конкурса предусматривает собеседование.

Мамедов отметил, что в этом году изменения в правила приема на службу в органы прокуратуры не вносились. По его словам, конкурс проводится на принципах прозрачности и обеспечения равных возможностей для всех кандидатов.

В соответствии с "Правилами организации работы" Генеральной прокуратуры письменные экзаменационные работы будут проверены методом двойной проверки Конкурсной комиссией Генеральной прокуратуры и приглашенным специалистом. Итоговые результаты будут обнародованы через медиа, а также размещены на официальном сайте и страницах Генеральной прокуратуры в социальных сетях.

Отметим, что специалисты с высшим юридическим образованием, принятые на службу по конкурсу с 2002 года, в настоящее время составляют 97% кадрового состава органов прокуратуры. При этом подавляющее большинство из них продвинулись на вышестоящие классификационные должности, а некоторые в настоящее время занимают руководящие посты.