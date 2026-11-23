Италия стремится выйти за рамки нынешнего уровня сотрудничества с Азербайджаном и убеждена, что отношения между двумя странами обладают всеми необходимыми условиями для качественно нового этапа развития.

Как сообщает Report, об этом вице-президент по вопросам малого промышленного бизнеса Конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Фаусто Маццали заявил на Итало-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

Он подчеркнул, что для итальянской промышленности Азербайджан должен быть не просто целевым рынком, а страной, с которой можно создавать новые инвестиционные возможности и развивать партнерство.

"Экономические и торговые отношения между нашими странами являются прочными и значимыми. Цифры свидетельствуют о том, что сотрудничество уже достигло высокого уровня и обладает потенциалом для дальнейшего укрепления. Азербайджан действительно является одним из ключевых партнеров Италии. Устойчивое присутствие ряда крупных итальянских компаний вписывается в стратегические отношения, основанные преимущественно на двух направлениях: энергетическом сотрудничестве, центральное место в котором занимает газопровод TAP, и транзитно-географическом положении страны", - сказал он.

Маццали отметил, что эти два фактора делают Азербайджан привилегированным партнером для развития торговых связей, инвестиций и производственно-сбытовых цепочек.

По его словам, участие большого количества итальянских компаний в сегодняшнем бизнес-форуме в Баку свидетельствует о том, какое значение Италия и Азербайджан придают укреплению двусторонних экономических и промышленных связей.

"Более половины итальянской бизнес-делегации, присутствующей сегодня здесь, составляют представители малого и среднего бизнеса. Это наглядно демонстрирует широкий спектр компетенций, которые Италия может предложить Азербайджану. Начнем с энергетики - сектора, в котором итальянские компании имеют прочные позиции на всех этапах производственной цепочки: от нефтегазовой отрасли до генерации электроэнергии, от инфраструктуры до технологий в сфере возобновляемых источников энергии. Газопровод TAP подтверждает значимость этого сотрудничества и вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Италии и Европы. Мы намерены и далее укреплять это партнерство", - добавил спикер.