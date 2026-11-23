Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в том, что они грабили страну, прикрываясь речами о "великой Армении".

Как передает Report, об этом Пашинян заявил в обращении к народу, в котором назвал отсутствие конфликта главным отличием Четвертой республики от Третьей.

"Третья республика Армения создавалась ради конфликта, ради противостояния. Обеспечение безопасности, свободы и благополучия граждан, защита и развитие их идентичности, защита прав и свобод человека и гражданина не были целью ее создания", - заявил премьер.

В подтверждение своих слов Пашинян сослался на заявления и статьи руководителей Армении 1990-х годов, а также на текст Декларации о независимости. По его словам, логика конфликта отодвинула на второй план человека, привела страну к противостоянию и стала причиной эмиграции, истощившей Армению.

"Именно эта логика конфликта породила в нашей стране генералов Манвелов, Доди Гаго, Калужских Само, Робертов Кочарянов, Сержей Саргсянов и Мишиков. У всех у них было одно дело и одна миссия - под прикрытием высокопарных речей о великой Армении грабить, грабить, грабить", - сказал Пашинян.

Пашинян также заявил, что Армения провозгласила независимость 21 сентября 1991 года, но с 22 сентября начала отказываться от независимости.

Премьер обратил внимание на статью 8 проекта Конституции, в которой обеспечение мира закреплено как цель внешней политики Армении.

"Это положение имеет историческое значение. И да, это отказ от логики Декларации о независимости от 23 августа 1990 года, то есть от логики конфликта", - сказал он.

По его словам, карабахский конфликт поставил Армению на грань утраты государственности. При этом он подчеркнул, что "трехглавая партия войны" сейчас пытается помешать мирному процессу на Южном Кавказе.

"Я предлагаю оппозиции проголосовать за вынесение проекта Конституции на референдум, чтобы мы могли провести конституционный референдум. (…) Мы пришли к тому будущему, которое я обещал, и нам остается протянуть руку и взять его. Я надеюсь, что парламентская оппозиция не встанет на этом пути. Надеюсь, что она перестанет быть единственным препятствием на пути к миру и не попытается помешать этому", - добавил он.

Пашинян добавил, что после принятия новой Конституции Армении будет не только подписано мирное соглашение с Азербайджаном, но и установится прочный и необратимый мир:

"После принятия новой Конституции мы подпишем и ратифицируем мирное соглашение с Азербайджаном и добьемся институционально закрепленного, прочного и необратимого мира. Это беспрецедентная и историческая ситуация не только потому, что у нас будет институциональный мир, но и потому, что у нас будут независимость и мир, мир и государство", - сказал премьер.

Пашинян также вновь заявил о готовности уйти в отставку, если новая Конституция республики не будет принята в случае проведения всенародного референдума.