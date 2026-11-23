Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за минувшую неделю совершили 172 выезда на пожары.

Как сообщили Report в МЧС, в отчетный период проведены аварийно-спасательные работы по 29 случаям, связанным с нахождением граждан в беспомощном состоянии, а также по 3 фактам дорожно-транспортных происшествий.

Принятые безотлагательные меры позволили своевременно локализовать и ликвидировать пожары, а также спасти человеческие жизни.

В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю спасены 34 человека, в том числе 9 малолетних, 4 человека пострадали, 4 человека были эвакуированы во время пожара.

В результате различных происшествий, включая случаи блокировки дверей и ДТП, были обнаружены и переданы тела 8 погибших.