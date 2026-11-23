Украинские БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане (РФ).

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова.

Отмечается, что в результате атаки есть повреждения нескольких объектов. Погибших и пострадавших нет.