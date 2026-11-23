Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) рассматривает вопрос выделения кредита в размере 820 млн долларов США на реализацию проекта расширения "зеленой" линии Бакинского метрополитена.

Как сообщает Report со ссылкой на АБИИ, проект (Baku Metro Expansion Project - Phase II) предусматривает строительство двухпутных тоннелей общей протяженностью около 8 км и возведение четырех подземных станций.

"Проект в настоящее время проходит внутрибанковские процедуры для утверждения на Совете директоров", - сообщили Report в банке.

Инициатива включает три основных компонента: развитие гражданской инфраструктуры и инженерных систем (строительные работы по прокладке тоннелей и сооружению станций, включая монтаж механических, электрических и сантехнических систем MEP), внедрение и интеграцию современных систем сигнализации и связи (систем управления движением поездов на базе радиосвязи CBTC, а также систем диспетчерского управления и сбора данных SCADA, совместимых с действующей сетью метрополитена), а также оказание технической помощи, предусматривающей консультационные услуги по сопровождению проекта, экологическому и социальному менеджменту и укреплению институционального потенциала.

Реализация проекта призвана расширить устойчивую и инклюзивную городскую мобильность, поддержать климатические цели и стимулировать регенерацию постиндустриальных районов Баку.

Новая фаза является ключевым этапом масштабной программы правительства Азербайджана по расширению Бакинского метрополитена общей стоимостью 2,455 млрд долларов США. Помимо продления "зеленой" линии, программа охватывает завершение строительства электродепо "Дарнагюль" и "Ходжасан" (Фаза I), проект цифровизации и модернизации систем сигнализации (финансируется Азиатским банком развития, АБР), параллельное расширение "фиолетовой" линии при поддержке АБР, а также обновление подвижного состава (Фаза III).

Как сообщалось ранее, в феврале 2026 года совет директоров АБИИ уже одобрил выделение кредита в размере 180 млн долларов на финансирование первой фазы проекта расширения Бакинского метрополитена. Таким образом, общий объем финансирования банком проекта по развитию Бакинского метрополитена достигнет 1 млрд долларов США.