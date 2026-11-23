На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 23 ноября, 2026
- 08:31
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Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";
3. Проспект Гейдара Алиева, боковая дорога, в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Бакинско-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
8. Круг "Гялябя", в направлении проспекта Метбуат.