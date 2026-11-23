Экс-президент Бразилии Болсонару остается в реанимации
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 06:12
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У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося в отделении интенсивной терапии одной из клиник Бразилиа, диагностировали острую кишечную непроходимость.
Как передает Report со ссылкой на CNN Brasil, об этом говорится в медицинском бюллетене лечебного учреждения.
Согласно документу, состояние экс-главы государства оценивается как клинически стабильное. Болсонару продолжает получать медикаментозное лечение и необходимую медицинскую поддержку.
По предписанию врачей бывший президент временно воздерживается от приема пищи.
Сроки его выписки из больницы пока не определены.
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