У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося в отделении интенсивной терапии одной из клиник Бразилиа, диагностировали острую кишечную непроходимость.

Как передает Report со ссылкой на CNN Brasil, об этом говорится в медицинском бюллетене лечебного учреждения.

Согласно документу, состояние экс-главы государства оценивается как клинически стабильное. Болсонару продолжает получать медикаментозное лечение и необходимую медицинскую поддержку.

По предписанию врачей бывший президент временно воздерживается от приема пищи.

Сроки его выписки из больницы пока не определены.