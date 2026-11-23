В стамбульском районе Сарыер местные жители были встревожены появлением львицы, свободно разгуливавшей по территории квартала Ускумрукёй.

Как сообщает Report, вечером животное попало в объективы камер городской системы видеонаблюдения (KGYS).

После поступления информации сотрудники Стамбульского провинциального командования жандармерии, Управления охраны природы и национальных парков района Сарыер, а также муниципальных служб приступили к поискам животного.

В результате поисковых мероприятий львицу обнаружили в лесистой местности.

В Главном управлении охраны природы и национальных парков сообщили, что для расширения зоны поисков в район направили дополнительные группы, оснащенные тепловизорами. Жителей близлежащих территорий предупредили о возможной опасности.

В ходе обследования лесного массива специалистам удалось установить точное местонахождение животного. В настоящее время сотрудники соответствующих служб совместно с ветеринарами продолжают операцию по его поимке.