В Стамбуле львица разгуливала по жилому району
- 23 ноября, 2026
- 05:55
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В стамбульском районе Сарыер местные жители были встревожены появлением львицы, свободно разгуливавшей по территории квартала Ускумрукёй.
Как сообщает Report, вечером животное попало в объективы камер городской системы видеонаблюдения (KGYS).
После поступления информации сотрудники Стамбульского провинциального командования жандармерии, Управления охраны природы и национальных парков района Сарыер, а также муниципальных служб приступили к поискам животного.
В результате поисковых мероприятий львицу обнаружили в лесистой местности.
В Главном управлении охраны природы и национальных парков сообщили, что для расширения зоны поисков в район направили дополнительные группы, оснащенные тепловизорами. Жителей близлежащих территорий предупредили о возможной опасности.
В ходе обследования лесного массива специалистам удалось установить точное местонахождение животного. В настоящее время сотрудники соответствующих служб совместно с ветеринарами продолжают операцию по его поимке.