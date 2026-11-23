Иракская государственная авиакомпания Iraqi Airways объявила о продаже двух самолетов Boeing 747, находящихся на стоянке на юго-западе Туниса. Один из них ранее использовался бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном.

Как передает Report, соответствующее объявление опубликовано на сайте авиакомпании.

Речь идет о Boeing 747SP с регистрационным номером YI-ALM, который принадлежал правительству Ирака и использовался Саддамом Хусейном для перелетов, а также пассажирском Boeing 747-200 вместимостью 330 человек.

Стоимость каждого самолета составляет $900 тыс.

Для организации продажи при посольстве Ирака в Тунисе создан специальный комитет, который будет принимать заявки от потенциальных покупателей с 21 декабря по 5 января.

В Iraqi Airways уточнили, что самолеты продаются в текущем техническом состоянии без каких-либо гарантий. Все расходы на транспортировку, переоформление права собственности, таможенные сборы и возможный ремонт покупатели должны будут покрыть самостоятельно.

Оба воздушных судна были произведены и поставлены в Ирак в 1982 году.