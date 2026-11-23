Демократическая партия США обеспечила себе 258 мест в Палате представителей Конгресса по итогам выборов, достигнув максимального показателя с 1992 года.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

Решающей для достижения этого результата стала победа кандидата от демократов Чака Хаббарда над представительницей Республиканской партии Вирджинией Фокс в штате Северная Каролина.

В свою очередь, республиканцы обеспечили себе 173 места в нижней палате Конгресса.