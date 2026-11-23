Демократы получили рекордное с 1992 года число мест в Палате представителей США
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 00:39
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Демократическая партия США обеспечила себе 258 мест в Палате представителей Конгресса по итогам выборов, достигнув максимального показателя с 1992 года.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).
Решающей для достижения этого результата стала победа кандидата от демократов Чака Хаббарда над представительницей Республиканской партии Вирджинией Фокс в штате Северная Каролина.
В свою очередь, республиканцы обеспечили себе 173 места в нижней палате Конгресса.
Последние новости
01:25
Бывший глава полиции Италии покончил с собой на фоне расследования убийства судьи мафиейДругие страны
00:55
Фото
В Хачмазе при столкновении двух автомобилей пострадали семь человекПроисшествия
00:39
Демократы получили рекордное с 1992 года число мест в Палате представителей СШАДругие страны
00:18
Фото
Открылась персональная выставка художницы Нигяр Агабейли "Между двумя мирами"Kультурная политика
23:53
Макрон намерен закрепить в Конституции Франции ограничение бюджетного дефицитаДругие страны
23:27
Кушнер заявил о готовности России обсудить гарантии безопасности для УкраиныДругие страны
23:12
США намерены обсудить с Россией и Украиной будущую архитектуру безопасности ЕвропыДругие страны
23:02
Президент Грузии помиловал 232 человека по случаю Дня святого ГеоргияВ регионе
22:52
В Газахе мужчина утонул в реке КураПроисшествия