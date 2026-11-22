Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует до завершения своего президентского срока в мае 2027 года закрепить в Конституции страны так называемое золотое правило, предусматривающее ограничение бюджетного дефицита.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Tribune Dimanche.

По информации издания, основой для конституционных изменений может стать проект реформы, подготовленный в 2011 году правительством тогдашнего премьер-министра Франсуа Фийона.

Документ ранее получил одобрение обеих палат парламента, однако так и не вступил в силу. Тогдашний президент Николя Саркози отказался выносить вопрос на референдум в преддверии президентских выборов, а принять реформу на совместном заседании палат парламента не удалось из-за противодействия Социалистической партии.

Как утверждает газета, Макрон рассчитывает провести конституционную реформу через Конгресс - совместное заседание Национального собрания и Сената, которое может состояться уже в январе 2027 года.

Для принятия поправок необходимо одобрение не менее трех пятых поданных голосов. По оценке издания, обеспечить необходимую поддержку можно при участии центристских и правых политических сил, включая оппозиционное "Национальное объединение".

Вместе с тем Марин Ле Пен, ранее неоднократно выступавшая за введение "золотого правила", считает проект 2011 года недостаточно проработанным по сравнению с предложениями ее партии.

При этом любые изменения в ранее одобренном тексте потребуют его повторного рассмотрения обеими палатами парламента, что может осложнить реализацию инициативы.

В Елисейском дворце информацию о возможной подготовке конституционной реформы не прокомментировали.