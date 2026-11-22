"Барселона" на своем поле обыграла "Вильярреал" со счетом 3:2 в матче XV тура чемпионата Испании по футболу.

Как сообщает Report, счет в матче на 5-й минуте открыл футболист гостей Тайрон Бьюкенен. Уже на 7-й минуте Тани Олувасейи удвоил преимущество "Вильярреала".

На 23-й минуте нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль не сумел реализовать пенальти.

После перерыва каталонцы смогли переломить ход встречи. На 57-й минуте Жерар Мартин сократил отставание, а на 61-й Фермин Лопес восстановил равновесие.

Победу "Барселоне" принес автогол защитника "Вильярреала" Пау Наварро на 67-й минуте.

В компенсированное время Наварро получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этой победы "Барселона" набрала 36 очков и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. "Вильярреал" с 15 очками занимает девятое место.