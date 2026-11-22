В Сумгайыте по случаю 77-й годовщины присвоения городу соответствующего статуса состоялся праздничный салют.

Как сообщает местное бюро Report, фейерверк был организован в парке культуры и отдыха имени Насими, неподалеку от памятника "Голубь".

Сотни жителей собрались в парке, чтобы посмотреть на красочное зрелище. Залпы фейерверка озарили ночное небо, став ярким завершением праздничных мероприятий.

Напомним, Сумгайыт получил статус города 22 ноября 1949 года. За прошедшие 77 лет он прошел большой путь развития. Сегодня Сумгайыт отличается современным обликом, благоустройством и динамичным развитием.

Праздничный салют стал одним из самых ярких событий юбилейного дня для жителей города.