Власти восточной части Ливии не исключают, что причиной взрыва на борту российского корабля в порту Бенгази стала атака беспилотников.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел на рассвете 22 ноября на территории военно-морской базы в Бенгази.

Согласно предварительным результатам расследования, взрыв произошел на борту российского судна, пришвартованного в порту. Ливийские власти рассматривают версию атаки беспилотников, однако окончательная причина происшествия пока не установлена.

Правительство восточной части Ливии поручило компетентным органам провести всестороннее расследование в координации с российской стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента.

По предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие, однако их точное число не уточняется. Сообщений о погибших не поступало.

Министерство обороны России на момент публикации официально не комментировало произошедшее.