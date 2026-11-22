В Ливии допустили атаку беспилотников на российский корабль
- 22 ноября, 2026
- 19:37
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Власти восточной части Ливии не исключают, что причиной взрыва на борту российского корабля в порту Бенгази стала атака беспилотников.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел на рассвете 22 ноября на территории военно-морской базы в Бенгази.
Согласно предварительным результатам расследования, взрыв произошел на борту российского судна, пришвартованного в порту. Ливийские власти рассматривают версию атаки беспилотников, однако окончательная причина происшествия пока не установлена.
Правительство восточной части Ливии поручило компетентным органам провести всестороннее расследование в координации с российской стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента.
По предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие, однако их точное число не уточняется. Сообщений о погибших не поступало.
Министерство обороны России на момент публикации официально не комментировало произошедшее.