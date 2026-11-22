Вооруженные силы Германии впервые приступили к тактическим испытаниям беспилотников-камикадзе в ходе военных учений в Литве.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, маневры проходят на полигоне Руднинкай недалеко от границы с Беларусью.

Немецкие военные провели тактические испытания барражирующих боеприпасов производства компаний Helsing и Stark, оснащенные инертными боевыми частями (дронов-камикадзе), которые успешно поразили макеты основных боевых танков.

Кроме того, военнослужащие Германии протестировали программное обеспечение Clarity компании Helsing, использующее искусственный интеллект для обработки данных со спутников, беспилотников и других датчиков, а также определения потенциальных целей.

Командующий сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг назвал обе технологии незаменимыми для ведения современной войны.

Тестирование проходит на базе дислоцированной в Литве 45-й танковой бригады Бундесвера в ходе многонациональных учений НАТО Freedom Shield с участием около 3800 военнослужащих из восьми стран.

Берлин планирует к концу 2027 года разместить в Литве постоянную бронетанковую бригаду численностью около 5 тыс. военнослужащих и оснастить ее примерно 2 тыс. единиц техники. В настоящее время в стране уже находятся около 1,8 тыс. немецких военных.