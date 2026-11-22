Матч между "Кяпязом" и "Карабахом" в рамках чемпионата Азербайджана по футболу проходит при большом скоплении болельщиков.

Как сообщает Report, на трибунах стадиона, где проходит встреча, собралось множество любителей футбола.

Болельщики активно поддерживают свои команды, создавая на стадионе оживленную атмосферу. С трибун звучат различные кричалки и скандирования.

Отметим, что встреча проходит в рамках Премьер-лиги Азербайджана.