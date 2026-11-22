В немецком городе Бад-Грёненбах, расположенном в регионе Альгой (федеральная земля Бавария), 19 человек пострадали в результате утечки угарного газа в церкви.

Как передает Report со ссылкой на Blue News, на месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция с участием бригад скорой помощи, пожарных и полиции.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность системы отопления. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. Дополнительная информация о состоянии пострадавших пока не поступала.