В ФРГ 19 человек отравились угарным газом в церкви
Другие страны
- 22 ноября, 2026
- 18:11
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В немецком городе Бад-Грёненбах, расположенном в регионе Альгой (федеральная земля Бавария), 19 человек пострадали в результате утечки угарного газа в церкви.
Как передает Report со ссылкой на Blue News, на месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция с участием бригад скорой помощи, пожарных и полиции.
По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность системы отопления. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. Дополнительная информация о состоянии пострадавших пока не поступала.
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