FT: Трафик через Ормузский пролив снова снизился из-за ударов Ирана по судам
Другие страны
- 22 ноября, 2026
- 17:59
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Трафик через Ормузский пролив снова упал из-за ударов Ирана по торговым судам.
Как передает Report со ссылкой на Financial Times (FT), об этом свидетельствуют данные Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Отмечается, что за неделю с 12 по 18 ноября через пролив прошли 263 судна, что на 15% меньше показателей предыдущей недели.
В их числе было только 37 танкеров, что на 29% меньше, чем неделей ранее.
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