Трафик через Ормузский пролив снова упал из-за ударов Ирана по торговым судам.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times (FT), об этом свидетельствуют данные Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что за неделю с 12 по 18 ноября через пролив прошли 263 судна, что на 15% меньше показателей предыдущей недели.

В их числе было только 37 танкеров, что на 29% меньше, чем неделей ранее.