В Димере в Киевской области Украины 14 человек могут оставаться под завалами жилого дома, разрушенного после атаки российского дрона.

Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

"С утра продолжается поисково-спасательная операция в Димере в Киевской области. В пятиэтажке частично разрушен подъезд в результате российской атаки дроном. Девять человек уже эвакуировали, пожар локализован. Но, к сожалению, под завалами еще могут быть люди: 14 человек не выходят на связь. На месте работают все необходимые службы", - следует из публикации.

По словам Зеленского, в целом на этой неделе ВС РФ атаковали более 20 регионов Украины. "Россия выпустила по ним около 2700 дронов, почти 1460 авиабомб и 165 ракет различных типов", - уточнил он.

В связи с усиливающимися атаками России украинский лидер призвал США разрешить передачу Украине ракет к системам Patriot, которые уже оплатили партнеры в рамках программы PURL.